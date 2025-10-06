 Incidente sulla A29, elisoccorso porta a Trapani un'equipe medica
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Incidente sulla A29, un’equipe medica portata a Trapani in elisoccorso

Necessario l'elicottero per superare l'interruzione in autostrada
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero del 118 per trasportare un’equipe medica arrivata da Bari a Palermo che doveva eseguire l’espianto di un cuore all’ospedale di Trapani. L’autostrada era bloccata a causa dell’incidente di un tir che si è messo di traverso. Quindi l’equipe è stata trasportata dall’aeroporto di Palermo a Trapani con l’elisoccorso e anche il ritorno è stato fatto con l’elicottero. Poi da Palermo l’equipe è tornata a Bari con l’organo da trapiantare.   

Successivamente una seconda equipe dell’Ismett è partita sempre in elisoccorso alla volta di Trapani per superare il tappo in autostrada e ha prelevato gli altri organi dal paziente (in morte cerebrale) per poi atterrare all’ospedale Civico. 

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI