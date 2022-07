Incidente sulla Catania-Messina: lunghe code verso il casello

Sul posto, due ambulanze del 118 chiamate a soccorrere i feriti.

CATANIA. L’incidente ha coinvolto due auto che sono entrate in collisione fra loro. E’ accaduto lungo l’autostrada Catania-Messina in direzione del casello di San Gregorio.

La dinamica del sinistro è tutta da ricostruire: sul posto, due ambulanze per soccorrere i feriti e lunghi incolonnamenti per oltre due chilometri.

IN AGGIORNAMENTO