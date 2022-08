Incidente sulla Palermo-Catania: due feriti e traffico in tilt

L'impatto all'altezza dello svincolo di Bagheria

1' DI LETTURA

Violento scontro sull’autostrada A19 in direzione di Palermo. L’incidente si è verificato nel pomeriggio nei pressi dello svincolo di Bagheria e ha provocato due feriti e lunghe code. Coinvolte una Fiat 500 che ha tamponato uno scooter con due persone a bordo, che sono state trasportate in ospedale.

Sul posto un’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi. Sul luogo dell’incidente è giunta anche la polizia stradale per i rilievi. Il traffico è andato in tilt lungo l’autostrada. La viabilità è stata completamente ripristinata solo dopo che il sinistro è stato risolto, ma per gli automobilisti sono state lunghe ore di passione.