Ferito lievemente il conducente di un autocarro finito contro il guard rail

TERMINI IMERESE – Incidente sull’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza di Termini Imerese. Lo comunica l’Anas in una nota in cui spiega che “a causa di un tamponamento che ha coinvolto un’automobile ed un mezzo pesante, si segnalano rallentamenti al km 35,300 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, nei pressi di Termini Imerese, in provincia di Palermo”. Un autocarro è finito contro guardrail. Il conducente è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato al Civico per controlli. Il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

“A seguito dell’impatto sono state danneggiate le barriere di sicurezza – continua il comunicato -. Le squadre Anas sono attualmente impegnate nella messa in sicurezza dei luoghi attraverso il ripristino delle barriere e nella rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto sono presenti anche Polstrada e 118 per la gestione dell’evento”.