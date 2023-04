Paura sulla Tangenziale di Catania: un autoarticolato si spezza in due

IN AGGIORNAMENTO

1' DI LETTURA

CATANIA. I soccorritori sono già sul posto ma la paura è stata tanta. Un mezzo pesante che stava percorrendo la Tangenziale di Catania in direzione di Siracusa, si sarebbe spezzato a metà durante la marcia. Gli automobilisti che seguivano l’autoarticolato hanno assistito alla scena. Non si hanno, al momento, notizie di feriti.

Sul posto, si sono portati i Vigili del fuoco e, in via precauzionale, le ambulanze del 118.

La nota dell’Anas

Intanto l’Anas fa sapere che sulla Tangenziale Ovest di Catania, il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Siracusa a causa del tamponamento tra un furgone e un mezzo pesante, con perdita del carico sulla sede stradale. Il sinistro è avvenuto al km 13,500 e risultano due persone ferite. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di San Giorgio, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

