 Grave incidente stradale a Nuoro, dodicenne in fin di vita
Incidente tra tre auto a Nuoro: cinque feriti, dodicenne in fin di vita

I vigili del fuoco hanno estratto dalla lamiere le persone rimaste incastrate
NUORO – Scontro frontale tra tre auto avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 11 settembre, a Nuoro, in Sardegna, sulla strada per l’innesto alla statale 389 e la 131 Dcn.

Nello scontro ben dieci persone sono rimaste ferite, cinque di loro sono in gravi condizioni e una dodicenne è in fin di vita.

Sul posto diverse ambulanze del 118 e l’elisoccorso per prestare soccorso ai feriti. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere sette persone incastrate negli abitacoli.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per cercare di capire che cosa o che manovra abbia potuto causare l’incidente.

