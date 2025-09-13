Investita da una Jeep, la ricostruzione

Una giovane, di 25 anni, è morta all’istante travolta da una Jeep mentre attraversava via Fabio Severo.

Incidente a Trieste

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, dopo le 22:30 ed è stato violentissimo: la Jeep che procedeva in un tratto in leggera salita, all’altezza di Vicolo del castagneto ha investito la giovane.

La Jeep, di colore scuro, non avrebbe frenato e la giovane, Marta Giannelli, è stata sbalzata per oltre una decina di metri.

Il fuoristrada dopo l’impatto è finito sull’isola salvagente tra le carreggiate abbattendone le ringhiere.

In quel tratto la strada è molto illuminata, la Polizia locale sta dunque ancora operando per ricostruire esattamente la dinamica dell’ incidente.

Alla guida della Jeep c’era un uomo, di Trieste; la vittima invece risulterebbe residente in provincia di Milano.