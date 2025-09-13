 Incidente a Trieste, giovane travolta e uccisa da un'auto
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Incidente a Trieste, giovane travolta e uccisa da un’auto mentre attraversa

Investita da una Jeep, la ricostruzione
tragico impatto
di
1 min di lettura

Una giovane, di 25 anni, è morta all’istante travolta da una Jeep mentre attraversava via Fabio Severo.

Incidente a Trieste

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, dopo le 22:30 ed è stato violentissimo: la Jeep che procedeva in un tratto in leggera salita, all’altezza di Vicolo del castagneto ha investito la giovane.
La Jeep, di colore scuro, non avrebbe frenato e la giovane, Marta Giannelli, è stata sbalzata per oltre una decina di metri.

Il fuoristrada dopo l’impatto è finito sull’isola salvagente tra le carreggiate abbattendone le ringhiere.
In quel tratto la strada è molto illuminata, la Polizia locale sta dunque ancora operando per ricostruire esattamente la dinamica dell’ incidente.
Alla guida della Jeep c’era un uomo, di Trieste; la vittima invece risulterebbe residente in provincia di Milano.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI