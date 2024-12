Scontro tra due auto in via Dante: un conducente in fuga, l’altro ubriaco

Nell'impatto coinvolta pure una donna su uno scooter: ferita

PALERMO – Prima lo scontro tra due auto, poi il coinvolgimento di uno scooter su cui viaggiava una donna, che è rimasta ferita. Caos in via Dante, in pieno centro a Palermo, per un incidente avvenuto stamattina, 12 dicembre, all’altezza di via Niccolò Garzilli.

Un 22enne positivo all’alcol test

L’impatto si è verificato a pochi metri da piazza Castelnuovo: il conducente di una delle auto non si è fermato per prestare soccorso e si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Chi guidava l’altra macchina, un ragazzo di 22 anni, è invece stato sottoposto all’alcol test dalla polizia municipale ed è risultato positivo.

Ferita una donna di 49 anni

Era alla guida di una Mercedes con un tasso alcolemico superiore a 0,8: per lui, oltre alla sospensione della patente, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Sul luogo dell’incidente, oltre agli agenti dell’Infortunistica, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna che si trovava in sella al ciclomotore rimasto coinvolto: si tratta di M.P, palermitana di 49 anni. Dopo l’impatto è finita violentemente per terra e ha riportato diverse ferite.

E’ stata trasportata all’ospedale di Villa Sofia, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. La polizia municipale ha anche eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente in città. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona: dai filmati potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare l’automobilista che si è dato alla fuga. Le indagini sono in corso.