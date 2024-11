L'incidente a causa di un uccello che avrebbe provocato il distacco di una porta di carico

COSTA RICA – Un aereo della compagnia cilena Aerocord Airlines, in volo da Chaitén a Puerto Montt nella regione meridionale di Los Lagos, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa di un incidente inaspettato. Durante il volo, una delle borse dei passeggeri è stata espulsa dalla stiva e ha colpito una delle eliche dell’aeromobile, causando una temporanea interruzione del motore destro.

La valigia esce dal veivolo e colpisce un’elica

Un video dell’incidente, diffuso sui social media, mostra chiaramente il momento in cui la borsa impatta contro l’elica, provocando vibrazioni e preoccupazione tra i 18 passeggeri a bordo. Grazie alla prontezza e all’abilità del pilota, l’aereo è riuscito a tornare in sicurezza all’aeroporto di Chaitén, senza riportare ulteriori danni e senza feriti tra i passeggeri.

In seguito all’atterraggio, i passeggeri hanno dovuto attendere circa quattro ore prima di poter riprendere il viaggio verso Puerto Montt. Tuttavia, durante il secondo tentativo di decollo, è emerso un ulteriore problema. Una delle porte dell’aeromobile non si chiudeva correttamente, rendendo necessaria l’intervento di un meccanico per risolvere la situazione.

La compagnia Aerocord ha rilasciato un comunicato in cui attribuisce l’incidente all’impatto di un uccello contro la fusoliera, che avrebbe provocato il distacco di una delle porte di carico. Tuttavia, alcuni passeggeri hanno contestato questa versione, suggerendo che la causa fosse una porta del vano bagagli non adeguatamente chiusa.

La Direzione Generale dell’Aeronautica Civile cilena (DGAC) ha annunciato l’apertura di un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE