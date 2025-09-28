Notte di incidenti sulle strade di Palermo: gravi due 12enni e un 27enne

Tre scontri, un minorenne fugge all'alt e cade con la moto

PALERMO – Non si arresta la scia di gravi incidenti a Palermo. Il bilancio dell’ultima notte da incubo in città è di tre scontri con due minorenni e un ragazzo di 27 anni in gravi in condizioni. Il primo si è verificato in via Leonardo da Vinci, all’altezza del civico 299, dove si sono scontrate una bici elettrica e una moto.

L’incidente in via Leonardo da Vinci

Sul primo mezzo si trovavano due dodicenni, su una Suzuki Grs due diciannovenni. L’impatto, avvenuto all’altezza di via Silvestri, si è rivelato violentissimo. I quattro sono finiti sull’asfalto, ma ad avere la peggio sono state le minorenni, entrambe trasportate in codice rosso all’ospedale Di Cristina. Una delle due è stata ricoverata in terapia intensiva per un grave trauma cranico ed è in prognosi riservata. L’altra è ricoverata nel reparto di medicina d’urgenza: ha riportato un trauma facciale.

I due ragazzi sono invece stati trasferiti all’ospedale Civico dal 118, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono arrivati gli agenti dell’Infortunistica dlela polizia municipale che hanno chiuso il tratto di strada per permettere l’arrivo dei soccorsi ed effettuare i rilievi. In corso le indagini per ricostruire la dinamica.

Grave scontro in viale Michelangelo

Accertamenti in corso anche su un altro grave incidente, avvenuto in questo caso in viale Michelangelo. Sono rimasti coinvolti un’auto guidata da un uomo di 64 anni e una moto Brixton guidata da un ragazzo di 27 anni. Lo scontro si è verificato all’altezza del civico 1389, sulla parte alta di viale Michelangelo: il giovane, sbalzato dalla sella, ha riportato traumi in tutto il corpo e anche lui è stato trasportato dai snaitari del 118 in ospedale con codice rosso. E’ stato ricoverato al Trauma center di Villa Sofia e la prognosi è riservata.

Notte di incidenti a Palermo: minorenne fugge all’alt

Il terzo incidente della notte si è verificato in piazza Ottavio Ziino, dove si sono scontrati un’altra auto e uno scooter Honda Sh 150. Dopo lo schianto, il giovane in sella al ciclomotore si è dato alla fuga, non femrandosi all’alt della polizia che l’ha inseguito. Il minorenne è però caduto mentre scappava ed è stato identificato. E’ risultato sprovvisto del documento di guida e dell’assicurazione. Tre incidenti che si aggiungono alla lunga lista degli ultimi mesi sulle strade del capoluogo siciliano, dove da gennaio ad oggi si registrano 23 vittime.