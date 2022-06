Incidenti a turisti nel trapanese, soccorsi da alpini e aeronautica

Tra le isole Egadi ed Erice

TRAPANI – Pomeriggio movimentato per Soccorso Alpino e Aeronautica militare a causa di due turisti rimasti infortunati in circostanze e luoghi diversi nel trapanese tra le Egadi ed Erice, una donna a Marettimo, ed un uomo lungo la montagna ericina. Un doppio intervento congiunto il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e un equipaggio dell’82° Csar dell’Aeronautica Militare.

In un caso un’escursionista romana, di 51 anni, è rimasta ferita dopo essere caduta mentre percorreva il sentiero a nord dell’isola di Marettimo, nei pressi di Pizzo Falcone. A dare l’allarme al 118 il compagno di escursione della donna, che scivolando si era procurata una sospetta distorsione della caviglia sinistra e non era in grado di camminare. E’ stato così allertato il Soccorso Alpino che a sua volta ha attivato la base di Birgi dell’Aeronautica Militare, velocemente un elicottero HH 139A dell’82° centro Csar ha portato a Marettimo due tecnici del Soccorso Alpino. La donna è stata medicata con una fasciatura servita ad immobilizzare l’arto, è stata quindi imbracata e quindi l’elicottero ha raggiunto l’ospedale di Trapani.

Negli stessi momenti è scattato l’allarme per un turista francese di 78 anni che stava percorrendo in discesa il sentiero panoramico insieme alla moglie era scivolato rotolando più volte e procurandosi una contusione alla gamba sinistra. Per l’equipaggio dell’elicottero e per i due tecnici del Soccorso Alpino si è così trattato di proseguire la missione raggiungendo dall’ospedale di Trapani la zona della montagna di Erice dove si trovava il turista ferito, anche lui soccorso e portato in ospedale di Trapani.