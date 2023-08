Incidenti a Catania, auto si ribalta in piazza Stesicoro

Due diversi episodi nelle vie del capoluogo, uno scontro anche sulla Circonvallazione

1' DI LETTURA

CATANIA – Due incidenti sono avvenuti nella mattina di Ferragosto a Catania. Il primo, avvenuto intorno alle sei del mattino, ha coinvolto due ragazze che viaggiavano sulla circonvallazione. L’incidente è avvenuto tra viale Fleming e viale Andrea Doria: le due persone coinvolte sono state portate in ospedale per i controlli, ma sono già state dimesse.

Incidenti a Catania: piazza Stesicoro

Il secondo incidente è avvenuto nel corso della mattina a piazza Stesicoro, in pieno centro. Per motivi ancora da chiarire, in seguito a uno scontro tra due veicoli un’auto si è capovolta nel mezzo della centralissima piazza. Sul luogo sono presenti i Vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi.