Cosa avete risposto al nostro quesito

Qualche giorno fa abbiamo posto ai nostri lettori un quesito che ha raccolto parecchie reazioni: “Si registrano, purtroppo, molti incidenti stradali, con relative vittime, in Sicilia. Una lunga scia di croci che si è allungata nell’ultimo periodo. Esistono soluzioni possibili?”

“Per cercarle bisogna partire – continuavamo – da una domanda ineludibile, a prescindere dai singoli casi che saranno oggetto di rispettive indagini. Qual è la causa di tanti incidenti?”.

Ci pare opportuno specificarlo ancora: la questione non è indirizzata ai tragici episodi che sono oggetto di specifiche indagini e di un immenso dolore. Non spetta a noi stabilire le dinamiche, né anticipare conclusioni. Però, oltre la cortina del dramma, è vero che il problema va posto, visto che c’è quasi un incidente al giorno.

Nella consultazione, con le sue varie opzioni, avete risposto, indicando come responsabili: gli ‘atteggiamenti sbagliati alla guida’. Avete, cioè, sottolineato nella tremenda ricorrenza di un fenomeno generale (e non delle specifiche vicende, non è mai troppo ripeterlo) l’elemento dell’irresponsabilità.

Si tratta di una indicazione che sottolinea il sentimento condiviso della responsabilità e che valuta per quello che sono certi comportamenti forieri di rischi. Forse non vedremo meno ‘telefonini al volante’ per questo. Ma è già una presa di coscienza.