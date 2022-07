Incidenti, omicidio, annegamento: tragica domenica in Sicilia

Una giornata da dimenticare.

PALERMO – Una tragica domenica di sangue. Sulle strade e non solo. La cronaca della giornata di oggi è a tinte fosche. Stanotte nel Catanese, nella frazione di San Leonardello, tra Giarre e Riposto, tre persone sono rimaste ferite a causa di un incidente stradale.

A pochi km di distanza a Guardia Mangano, frazione di Acireale, un automobilista è stato colto da un malore mentre guidava e si è schiantato contro un muretto perdendo la vita. A Marsala un uomo è morto stamani inseguito alle ferite riportate ieri in seguito a uno scontro fra il suo scooter ed un’autovettura avvenuto sul lungomare. E ancora. Stamattina a Palermo in Viale della Regione, un’auto si è ribaltata e due donne sono rimaste ferite, una in gravi condizioni.

Sangue versato anche sulle strade di Lentini a causa di un violento omicidio. Questa mattina un uomo di 38 anni, Roberto Raso, è stato assassinato a coltellate da un 23enne che poche ore dopo si è costituito. I contorni della vicenda restano da chiare. A Giardini Naxos in provincia di Messina, invece, un uomo di 72 anni di Catania è morto nel mare di Schisó. Insomma, una domenica da dimenticare.