Lentini, si è costituito l’assassino di Roberto Raso

Il ragazzo avrebbe agito al culmine di una lite.

LENTINI (SR) – Si è costituito l’assassino di Roberto Raso, il 38enne ucciso a coltellato ieri sera prima di mezzanotte in via Silvio Pellico a Lentini, nel siracusano. A. M. si è presentato alla caserma dei carabinieri in mattinata. Il 23enne avrebbe agito al culmine di una lite: la vittima avrebbe pressato l’omicida con continue richieste di denaro. Ma ancora i contorni sono tutti da chiarire. I pm della procura di Siracusa, che sta coordinando l’inchiesta, stanno interrogando il giovane. Raso è stato accoltellato al petto e alla testa: nella notte alcuni passanti lo hanno trovato riverso sul marciapiede e hanno allertato il 112. Inutile la corsa in ospedale, il 38enne è morto per la gravità dei colpi inferti. I carabinieri hanno immediatamente fatto scattare le indagini: testimonianze e analisi delle telecamere hanno portato a identificare l’assassino che sentendosi braccato ha deciso di presentarsi in caserma e confessare