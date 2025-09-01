Due incidenti sull’autostrada A/19, 3 feriti: lunghe code verso Palermo

Sul posto il 118 e la polizia stradale

PALERMO – Lunedì mattina di passione per gli automobilisti in viaggio sull’autostrada A/19. Due incidenti sulla Palermo-Catania, avvenuti nel tratto compreso tra Bagheria e Villabate, hanno provocato inevitabili ripercussioni sul traffico, andato in tilt verso il capoluogo siciliano.

Incidenti sulla Palermo-Catania: 3 feriti

Nel primo caso sono rimasti coinvolti tre mezzi. L’incidente si è verificato poco dopo lo svincolo di Villabate, non si sono registrati feriti, ma lunghe code si sono formate in autostrada nel giro di pochi minuti. Il secondo scontro è avvenuto invece nei pressi di Bagheria, dove tre persone sono rimaste ferite. Si tratta dei conducenti delle auto coinvolte, soccorsi dai sanitari del 118 arrivati sul posto.

Oltre alle ambulanze, sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale. Parte della carreggiata è stata momentaneamente chiusa alla circolazione dei mezzi per permettere l’arrivo dei soccorsi. Il traffico è andato in tilt in direzione di Palermo. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto.

Una lunga scia di incidenti

Una lunga scia di incidenti quella registrata nelle ultime settimane a Palermo, con un agosto ‘nero’ sulle strade. nel fine settimana altri quattro feriti in città. Un incidente si è nuovamente verificato sabato notte in via Duca degli Abruzzi, dove hanno già perso la vita un 21enne e un 17enne.

Un altro in via Marinuzzi, all’incrocio con la via Mortillaro, dove un ciclista di 59 anni ha perso la vita. L’ultimo tragico incidente è avvenuto la scorsa settimana all’Addaura. Anna Romano, 65 anni, è stata travolta e uccisa da uno scooter mentre attraversava sul lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza dello stabilimento balneare.