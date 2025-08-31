Palermo, notte di incidenti: 4 feriti, auto ribaltata in corso Calatafimi

Un altro scontro in via Duca degli Abruzzi, dove hanno già perso la vita due giovani

PALERMO – Sabato notte di incidenti a Palermo, quattro le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale. Un’auto si è ribaltata in corso Calatafimi, all’altezza del civico 628. E’ successo in seguito allo scontro con altri due mezzi, coinvolte due Alfa Romeo e una Hyundai.

Nonostante la violenza dell’impatto, non si sono registrati feriti, ma l’incidente ha provocato fortissimi rallentamenti al traffico della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale.

Incidenti a Palermo, l’ennesimo in via Duca degli Abruzzi

Poco dopo, un altro incidente si è verificato in via Duca degli Abruzzi: al semaforo che si trova all’incrocio con via della Resurrezione si sono scontrati una Citroen e uno scooter Piaggio. Si tratta del terzo schianto, nel giro di pochi giorni, lungo la stessa via. Il 22 agosto il più grave, quando due giovani hanno perso la vita. Alessandro Lopriore, 21 anni e Gabriel Aliberti, di 17, sono morti dopo il terribile impatto avvenuto all’altezza della Palazzina Cinese.

Auto finisce su Fiat Panda in via Giafar

La scia di incidenti nel capoluogo siciliano è proseguita stanotte in via Giafar, a Brancaccio, dove un automobilista è finito su un mezzo in sosta. Era alla guida di una Suzuki Alto quando ne ha perso il controllo e si è schiantato con una Fiat Panda parcheggiata lungo il marciapiede. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo al Civico, dove è stato ricoverato per le ferite riportate.

Altro scontro dove è già morto un ciclista

Ennesimo incidente a Palermo, inoltre, in via Marinuzzi, all’incrocio con via Mortillaro, nella zona tra la stazione centrale e via Oreto. Nello stesso tratto di strada, poche settimane fa ha perso la vita un ciclista, Salvatore Catania di 59 anni.

I feriti negli incidenti a Palermo

Stavolta a scontrarsi sono state una Ford Kuga e una Fiat Cinquecento e tre persone sono rimaste ferite. Si tratta dei due conducenti e di un passeggero, trasportati dal 118 al Civico e al Policlinico. Anche in questo caso è intervenuta l’Infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica.