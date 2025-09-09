Gli incidenti, le vittime, il bilancio in Sicilia: “Cellulari e alta velocità”

Tanti giovani tra le vittime

PALERMO – Distrazione, mancato rispetto della precedenza e alta velocità. Sono i tre fattori che nella maggior parte dei casi provocano gli incidenti in Italia. Sono 240 quelli registrati solo in Sicilia nel 2024, lo dicono gli ultimi dati l’Istat che parlano di un aumento dei sinistri su ogni tipo di strada e soprattutto tra conducenti e passeggeri di moto, scooter, monopattini e bici elettriche. (foto d’archivio)

I dati degli incidenti in Sicilia

Numeri che sull’isola sono in linea con quelli dell’anno precedente, ma – non considerando il periodo della pandemia legata al Covid – in aumento rispetto al 2019, quando se ne erano verificati 210. E’ lo specchio di una regione in cui gli incidenti sono purtroppo all’ordine del giorno: soltanto nell’ultima settimana undici persone hanno perso la vita sulle strade siciliane.

Otto vittime in 4 giorni sull’Isola

Un drammatico bilancio che ad agosto ha registrato il maggior numero di vittime e che non è migliorato con l’inizio di settembre, riaccendendo i riflettori sulla sicurezza stradale. Basti pensare che due giovani sono rimasti uccisi in viale Regione Siciliana in un incidente in moto, avevano 27 e 22 anni. E’ stata poi la volta di padre e figlio, deceduti nello scontro tra due auto sulla statale 189, nel territorio di Lercara Friddi.

Stesso destino per marito e moglie maltesi che erano in vacanza in Sicilia: la loro auto si è schiantata contro un altro veicolo nel Siracusano. E’ morto anche un anziano, in questo caso in uno scontro frontale avvenuto a Marina di Modica, in provincia di Ragusa. E risale soltanto a pochi giorni fa l’incidente in cui ha perso la vita un ventenne di Agrigento, precipitato in un burrone con la sua auto.

Domenica 7 settembre, un’altra tragedia della strada. Sulla statale 124, che collega Palazzolo Acreide a Cassaro, zona montana della provincia di Siracusa, hanno perso la vita tre persone. Coinvolti una coppia di Grammichele, marito e moglie di 33 e 39 anni, e un quarantenne di Ragusa.

Il tasso di mortalità degli incidenti in Sicilia

Il tasso di mortalità sulle strade siciliane si attesta al 5 per cento, è solo lievemente inferiore a quello nazionale, che corrisponde al 5,1 per cento. Palermo e Catania si confermano le due città in cui avvengono più incidenti. Nello specifico, sono stati 1947 quelli registrati nel 2024 a Palermo, 1363 quelli a Catania.

Si tratta dei numeri rilevati sulle strade urbane e in entrambi i casi in aumento rispetto al 2023. Nel territorio extraurbano si assiste a un lieve calo a Palermo, con 40 incidenti dello scorso anno, rispetto ai 44 dei dodici mesi rpecedenti. Un aumento invece, nella città etnea: 96 rispetto ai 78 del 2023.

Aumento degli incidenti in Sicilia: vittime sempre più giovani

Un altro dato sconfortante riguarda l’età delle vittime, sempre più giovani, con un aumento generale di quasi il 24 per cento tra i 20 e i 24 anni e tra i 15 e i 17 anni. “La distrazione per uso improprio di device alla guida, come i cellulari e soprattutto a bordo delle auto – dice il report – è una delle cause legate all’aumento della percentuale di incidenti, provocando perdita di controllo e sbandamento”. Si tratta del 42,7 per cento dei casi.

Monopattini e bici elettriche: sale il numero dei feriti

Inoltre, la diffusione dei mezzi di micromobilità, ha inevitabilmente influito sull’aumento degli incidenti in cui restano coinvolti chi utilizza monopattini e bici elettriche. Quasi quattromila a livello nazionale, con 23 vittime. In molte circostanze ad avere la peggio sono stati anche i pedoni: 179 quelli rimasti feriti in incidenti provocati dai mezzi elettrici, in tutta Italia.

Tra gli ultimi casi a Palermo, quello di un turista che è stato travolto da un giovane alla guida di un monopattino. E’ successo in via Maqueda, all’altezza di via dei Giovenchi. L’uomo, un sessantenne, è finito violentemente per terra e per lui è stato necessario l’arrivo dei sanitari del 118. E’ stato poi trasportato in ospedale.