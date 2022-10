Incontro Amat-VII Commissione: si è parlato dell’organizzazione aziendale

Si è anche discusso di personale e servizi

PALERMO – Questa mattina VII Commissione Consiliare del comune di Palermo ha incontrato l’amministratore unico dell’Amat Avv. Michele Cimino presso la sede di Via Roccazzo.

L’incontro è servito per fare delle attente valutazioni rispetto all’organizzazione aziendale e delle eventuali modifiche, ove necessitano, al regolamento aziendale, per dare un impulso maggiore per il miglioramento dei servizi alla città. Ulteriori temi sono stati trattati tra cui: personale, servizi, tram, autobus, officina, zone blu, Pnrr, biglietto integrato, ecc….

Il Presidente della VII Commissione, Pasquale Terrani, congiuntamente al vice presidente, Fabio Giambrone e i componenti Giuseppe Mancuso, Tiziana D’Alessandro e Fabrizio Ferrandelli, preso atto della disponibilità dell’Amministratore Cimino, si faranno carico di coinvolgere l’amministrazione attiva per quanto riguarda l’efficienza ed il miglioramento dei servizi della società partecipata.