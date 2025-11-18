Incredibile ma vero: stessa identità, ma sono persone diverse

Il caso emerge durante un processo

PALERMO – Stesso nome, stesso cognome, stessi luogo e data di nascita, e pure stessa paternità. In realtà sono due persone diverse. Condividono, e non è poco, lo stesso casellario giudiziale. Rappresenta un unicum il caso che emerge a Palermo tra le pieghe della giustizia.

Un uomo viene arrestato dai carabinieri in flagranza di reato mentre spaccia due dosi di cocaina e una di hashish ad un cliente in corso dei Mille. Al suo legale, l’avvocato Salvatore Ferrante, l’uomo racconta di avere un solo piccolo precedente penale. Ha peraltro chiuso la faccenda con la messa alla prova che estingue il reato. Di fatto la sua fedina penale è tornata ad essere pulita.

Si presenta davanti al giudice della terza sezione penale Alessia Lupo per la direttissima e la difesa chiede una misura cautelare morbida perché non è recidivo. Impossibile, spiega il pubblico ministero che tira fuori quattro pagine di precedenti penali: rapine, furti, truffe e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’imputato insiste, giura di non avere commesso tutti questi reati. Ed ecco che dagli accertamenti viene fuori che esistono due persone, ma per lo Stato sono una cosa sola. E condividono i carichi pendenti. Il punto è che non si riesce più a distinguere chi ha commesso cosa. Siccome la recidiva è fondamentale per stabilire sia il trattamento sanzionatorio che la misura cautelare da applicare, il tribunale ha deciso di rimetterlo in libertà.

Assisterà a piede libero al processo. Nelle more qualcuno dovrà sistemare il casellario giudiziale per tornare a distinguere le due posizioni. Le colpe dell’uno non possono ricadere sull’altro e viceversa.