Incubo finito per Jonathan, ritrovato il 15enne di Porto Empedocle

Si trovava a Delia

DELIA (CALTANISSETTA) – È stato ritrovato a Delia, in provincia di Caltanissetta, il ragazzo di 15 anni di Porto Empedocle scomparso la scorsa notte. A rintracciarlo sono stati i carabinieri. L’adolescente sta bene, al momento gli investigatori stanno cercando di capire il perché dell’allontanamento.

Il sollievo del sindaco

“Esprimo a nome dell’intera cittadinanza un sentimento di sollievo per una situazione che ha destato seria preoccupazione – dice il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello -. Siamo molto felici che il ragazzo sia stato ritrovato sano e che i genitori, a cui va tutta la nostra vicinanza, siano già con lui. Ringrazio i carabinieri, tutte le forze dell’ordine e quanti, in queste drammatiche ore, si sono spesi anche sui canali social per una positiva soluzione”.

I genitori e gli amici avevano lanciato numerosi appelli anche tramite i social e lo avevano cercato nei posti che frequenta abitualmente. È stato il maresciallo della stazione dei carabinieri di Delia a rintracciare il quindicenne empedoclino. Il sottufficiale, informato dell’allontanamento, ha riconosciuto l’adolescente mentre camminava nel centro di Delia e si è fermato per verificarne lo stato di salute, accompagnandolo al comando. I genitori del giovane, subito avvertiti, hanno potuto raggiungere il figlio, dopo ore di apprensione e timori.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI AGRIGENTO E PROVINCIA