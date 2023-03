Indagini al Parco archeologico di Selinunte, indagate 6 persone NOMI

Intanto l'ex direttore dell'ente si è dimesso

1' DI LETTURA

PALERMO – Queste le persone coinvolte nell’indagine, coordinata dal procuratore di Marsala Fernando Asaro, su presunte irregolarità nella concessione di appalti pubblici da parte del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria: Tommaso Sciara , 62 anni, di Favara (Agrigento), dipendente tecnico dell’assessorato regionale Beni Culturali (misura interdittiva dai pubblici uffici 9 mesi);

Antonio Mortellaro Ferraro, 46 anni, Santo Stefano Quisquina (Agrigento), dipendente tecnico assessorato regionale dei Beni Culturali (misura interdittiva dai pubblici uffici 6 mesi); Vito D’Anna, 60 anni, Favara (Agrigento) – imprenditore (divieto a contrarre con la pubblica amministrazione per 9 mesi); Vincenzo D’Angelo, 47 anni, Partinico (Palermo), imprenditore (divieto a contrarre con la pubblica amministrazione per 9 mesi); Massimiliano Raia , 39 anni Canicattì (Agrigento) (divieto a contrarre con la pubblica amministrazione per 9 mesi); indagato non raggiunto da misure cautelari Nicolò Castro, 70 anni, nativo di Salemi (Trapani) residente ad Agrigento imprenditore.

“Ho rassegnato questa mattina le dimissioni da presidente del Parco Archeologico della Valle dei Templi e da direttore del Parco di Lilibeo a Marsala, a seguito di un’ordinanza del Gip di Marsala che fa seguito a un’indagine a carico di terzi avente per oggetto presunte irregolarità in alcuni appalti al Parco archeologico di Selinunte, di cui sono stato per un periodo direttore”. Lo dice l’architetto Bernardo Agrò. “Ripongo piena fiducia nella magistratura e confido al più presto di poter dimostrare la mia totale estraneità ai fatti contestati, ma non intendo in alcun modo intralciare il lavoro degli uffici da me diretti, che invece devono proseguire in totale serenità tutte le attività già intraprese. Per tale motivo ho ritenuto di adottare questa grave ma necessaria decisione” conclude.