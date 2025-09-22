Influencer si sente male dopo il matrimonio e muore a 26 anni

Il suo era il sorriso "più bello della Bosnia".

L’influencer 26enne Adna Rovčanin-Omerbegović è morta lo scorso 15 settembre poco dopo il suo matrimonio. Secondo la ricostruzione del quotidiano bosniaco “Dnevni Avaz”, la content creator è convolata a nozze con Faris il 13 settembre all’Hotel Hollywood di Ilidža, una cittadina della Bosnia ed Erzegovina.

Tuttavia, subito dopo i festeggiamenti ha accusato un malore. Adna Rovčanin-Omerbegović è stata trasportata d’urgenza in un ospedale locale, dove è deceduta due giorni dopo. Sempre “Dnevni Avaz” riferisce che la giovane possedeva un salone di bellezza a Sarajevo. Oltre al marito, lascia i genitori e quattro sorelle.

Influencer muore dopo il matrimonio, chi era

In alcuni video condivisi dal portale bosniaco “Crna-Hronika”, centinaia di persone si sono radunate per il funerale di Adna Rovčanin-Omerbegović al cimitero di Bara. “Adna ha sempre amato aiutare gli altri, per questo ha trascorso la sua vita lavorativa al Centro di Salute della Città Vecchia, come infermiera”, ha raccontato un’amica. “Il trucco era la sua seconda passione, un hobby che portava avanti per sé stessa”, ha aggiunto.

I profili social di Adna Rovčanin-Omerbegović sono stati disattivati dopo la sua morte. La fotografa del matrimonio le ha reso omaggio nelle sue Instagram Stories, scrivendo che il suo sorriso era “il più bello della Bosnia”. In precedenza Lejla Salic, questo il nome della professionista, aveva condiviso alcuni scatti che ritraevano l’influencer con Faris alla vigilia di quello che avrebbe dovuto essere il loro giorno più bello.

