Influenza australiana, “Rischio 20mila morti”: ecco quando sarà il picco

A dichiararlo il virologo Fabrizio Pregliasco

“L’influenza australiana che è già arrivata renderà la stagione molto tosta. Farà dei morti, come sempre, e il range delle persone che vengono a mancare per l’influenza vanno dai 5mila ai 20mila”: Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Fabrizio Pregliasco, virologo e professore all’Università Statale di Milano. Il picco sarà “nel periodo natalizio – aggiunge Pregliasco – quando si arriverà a 150mila casi giornalieri, per un totale stagionale di 10 milioni di casi a Capodanno”.