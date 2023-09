Ingegneri, Caserta: “Bene Musumeci su rischio sismico e bonus”

La nota a margine del congresso in corso a Catania

1' DI LETTURA

CATANIA – Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta, Carlo Raucci, che sta partecipando al 67mo Congresso nazionale dell’Ordine degli Ingegneri d’Italia che termina oggi a Catania, in una nota sottolinea di aver “apprezzato” l’intervento del ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, il quale si è soffermato sul cosiddetto rischio sismico.

“Anche questa volta il Consiglio presieduto dall’ingegnere Raucci – continua la nota – ha dato il suo contributo in presenza alla importante manifestazione nazionale quest’anno denominata ‘Mete,100 anni e oltre’, dove sono stati affrontati temi importanti come il bonus, quello della messa in sicurezza del territorio che rappresenta una priorità ed altre tematiche come la transizione energetica, green building, sostenibilitá, l’ingegneria per la cura fragile del territorio ma anche l’intelligenza artificiale nell’industria e la legislazione.