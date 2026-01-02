 Lavori di demolizione dell'ecomostro in piazza Ponte Ammiraglio
Lavori di demolizione dell’ecomostro in piazza Ponte Ammiraglio

Il presidente della seconda circoscrizione: "L'amministrazione si è dimostrata celere"
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – “Hanno preso il via oggi i lavori di demolizione della struttura in lamiera presente nella piazza del Ponte dell’Ammiraglio“, ad annunciarlo è Giuseppe Federico, presidente della Seconda Circoscrizione, che questa mattina si è recato sul posto dove erano già presenti gli operai che stavano installando la recinzione attorno alla struttura.

L’amministrazione – ha continuato Federico – si è dimostrata celere e puntuale nel dare seguito all’annuncio. Finalmente, nel giro di pochi giorni – il tempo tecnico necessario per completare l’intervento, stimato in circa una settimana – questo scempio sarà solo un ricordo. Ringrazio il sindaco per aver accolto le numerose segnalazioni provenienti dalla nostra circoscrizione”.

