 Innovazione digitale, premiata l’Asp di Siracusa per un progetto sull’AI
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Riconoscimento del Politecnico di Milano
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SIRACUSA – L’Asp di Siracusa ha ottenuto il riconoscimento del pubblico nell’edizione 2026 del Premio Innovazione Digitale in Sanità, promosso dall’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano.

Premiata l’Asp di Siracusa

Il premio è stato consegnato nel corso del convegno “Sanità digitale: consolidare il futuro”, che si è svolto nel capoluogo lombardo. A ritirare il riconoscimento, in rappresentanza dell’azienda sanitaria, è stato Santo Pettignano, direttore dei Sistemi informativi e controllo di gestione.

L’Asp siracusana si è distinta grazie al progetto “Dall’AI generativa all’AI governata”, avviato nel gennaio 2025. La proposta è stata scelta tra i sette progetti finalisti selezionati dalla giuria scientifica e ha ottenuto il consenso della comunità scientifica presente all’evento, chiamata a esprimere il proprio voto.

Secondo le motivazioni del riconoscimento, il progetto si è distinto per la capacità di superare la fase sperimentale dell’assistenza virtuale, integrando l’intelligenza artificiale in maniera strutturata e sicura nei processi clinici e organizzativi.

“Il progetto si è distinto per la sua capacità di ridurre drasticamente il carico cognitivo degli operatori sanitari e migliorare la qualità della documentazione e dei servizi”, ha spiegato Pettignano.

Per l’Asp di Siracusa si tratta di un importante riconoscimento nazionale nel campo dell’innovazione tecnologica applicata alla sanità.

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