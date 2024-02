Inseguimenti, rissa e lanci di tavolini: la partita diventa far west VIDEO

90 minuti da "giungla"

FOGGIA – Inseguimenti, rissa e lanci di tavolini al termine della partita di calcio di Eccellenza, girone A, tra Real Siti e Virtus Mola, giocata a Stornara, provincia di Foggia. Coinvolti giocatori e staff al di fuori del campo di gioco.

Rissa durante e dopo la partita: il filmato dei momenti di caos

La partita, conclusasi con il punteggio di 2-0 a favore degli ospiti è stata caratterizzata da momenti ad alta tensione, culminati nel post-partita. Al fischio finale dell’arbitro, il numero 11 del Real Siti ha improvvisamente abbandonato il campo di gioco per dirigersi verso gli spogliatoi, inseguito da alcuni avversari e membri dello staff. Nonostante i tentativi di fermarlo, il calciatore ha raggiunto l’esterno degli spogliatoi e ha lanciato un tavolino in plastica verso un avversario.

Le telecamere hanno catturato questi momenti di caos. Il telecronista, indignato, ha definito gli atti come “vergognosi” e paragonabili a scene “da giungla”. Il clima di tensione non è stato un evento isolato durante la partita: già nel corso dei 90 minuti si erano verificati diversi episodi critici. Un momento particolarmente acceso si è verificato al 78′, quando l’espulsione di un giocatore del Real Siti, per gioco violento, ha scatenato una rissa.



