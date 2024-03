Inseguimento a gran velocità, donna fugge dalla polizia, ma con l’auto finisce in acqua VIDEO

Salvata e poi arrestata

LOS ANGELES, USA – Inseguimento a gran velocità sulle sponde di Venice Beach. Una donna residente a Los Angeles è diventata protagonista di un drammatico inseguimento che ha visto la sua conclusione nelle acque dell’oceano. Guidando il suo veicolo, al cui interno viaggiavano anche i suoi due cani, la giovane si è lanciata in una fuga ad alta velocità che ha richiesto l’intervento della polizia locale.

L’inseguimento e il volo in acqua: la dinamica

Gli agenti della polizia, trovatisi di fronte a una situazione di pericolo imminente non solo per la donna ma anche per i passanti, hanno inseguito il veicolo fino a quando non è terminato il suo folle inseguimento immergendosi nell’oceano. In una corsa contro il tempo, le forze dell’ordine hanno mobilitato risorse anfibie per raggiungere e salvare la conducente prima che fosse troppo tardi.

La conclusione dell’inseguimento ha visto la donna essere tratta in salvo dalle fredde acque e successivamente ammanettata dalle autorità. Un esito che ha portato sollievo è stato il miracoloso salvataggio dei suoi due Boston Terrier, che, nonostante l’incidente, sono sopravvissuti senza riportare ferite gravi. L’origine di questo inseguimento mozzafiato, come riportato dalla polizia di Los Angeles, è da ricondurre a una precedente fermata effettuata per sospetto maltrattamento di animali.



