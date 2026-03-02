 Inseguimento sulla Statale 417 in Sicilia, arrestato 36enne con 7,5 kg di droga
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Inseguimento sulla Statale 417 in Sicilia, arrestato 36enne con 7,5 kg di droga

1 min di lettura

Inseguimento sulla Statale 417 in Sicilia, arrestato 36enne con 7,5 kg di droga

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI