Insulti e minacce alla ex nel Nisseno: arrestato un 40enne

Un uomo geloso e possessivo: i particolari

CALTANISSETTA – Un uomo di 40 anni di San Cataldo è stato arrestato e condotto in carcere dai carabinieri, per i reati di molestie e minacce nei confronti dell’ex compagna, in esecuzione di un’ordinanza del gip di Caltanissetta, Santi Bologna.

Le indagini

L’uomo è accusato di avere offeso più volte la sua ex e di essersi presentato a casa sua, anche sotto effetto di stupefacenti, spesso per chiedere soldi, o pretendere di poter alloggiare da lei. Ai dinieghi della donna avrebbe reagito con offese e minacce. Negli ultimi periodi della relazione, inoltre, ogni qualvolta scoppiava una lite, dovuta quasi sempre alla gelosia e possessività dell’uomo, quest’ultimo distruggeva mobili e suppellettili.

L’aggressione verbale

Il quarantenne in uno degli ultimi episodi aveva anche raggiunto la ex, mentre quest’ultima si trovava al bar con un’amica per riempirla di insulti e minacciarla. Fondamentali, nel ricostruire i momenti di terrore vissuti dalla donna, sono state proprio l’amica e la sorella della vittima.