Insulti e minacce a poliziotti, chiosco chiuso per 15 giorni

La sospensione delle autorizzazioni da parte del Questore arriva dopo un episodio di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica

CATANIA – Sospese per quindici giorni dal Questore di Catania le autorizzazioni per la gestione di un esercizio pubblico di Chiosco Bar sito nel quartiere Picanello. Il provvedimento, emesso ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, arriva a seguito di un gravissimo episodio verificatosi la sera dello scorso 20 novembre, quando gli agenti di una Volante di servizio per la perlustrazione del territorio, transitando davanti al locale, hanno notato una donna che, in evidente stato di alterazione, è uscita dal bar urlando verso alcuni avventori.

Fermatisi per verificare cosa stesse accadendo, i poliziotti sono stati rassicurati dal personale del bar ma, mentre stavano per andare via, hanno sentito la donna che inveiva contro di loro. La donna poi si è scagliata contro l’auto di servizio, prendendo a calci la portiera.

I poliziotti sono stati dunque costretti a scendere dall’auto per cercare di calmare la donna, che continuava ad Inveire contro di loro, mentre un uomo, con atteggiamento minaccioso e ostile, è intervenuto a supporto della stessa, aggredendo i poliziotti con parole gravemente ingiuriose e violente. L’uomo ha poi rifiutato di esibire i documenti di identità, continuando a mantenere un atteggiamento aggressivo.

Dato che la situazione si stava aggravando, col coinvolgimento di altri astanti che hanno iniziato a dar manforte ai due contro gli agenti, si è reso necessario l’intervento di altre pattuglie, grazie alle quali è stata riportata la calma.

A seguito di quanto accaduto, i due soggetti sono stati denunciati in stato di arresto per i reati di resistenza, lesioni, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale nonché in stato libero, per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Il locale è stato luogo di un episodio che rappresenta un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, rendendo necessaria l’emanazione del provvedimento adottato dal Questore.