Insulti a Monsignor Lorefice: la solidarietà di Pd e M5s

Gli interventi degli esponenti politici

PALERMO – “C’è un clima di odio diffuso nel nostro Paese, da parte di chi strumentalizza gli immigrati, anche clandestini, per motivi di propaganda politica. Un’atmosfera che diventa insostenibile se, addirittura, sui social i leoni da tastiera arrivano ad insultare l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, che nei giorni scorsi, giustamente e con grande umanità, aveva sottolineato le morti di migranti nel Mediterraneo in seguito al ciclone Harry, definendole come l’ennesima strage consumatasi nel più assoluto silenzio gridato da precise scelte politiche. Per questo intendo rivolgere la mia solidarietà e la mia totale vicinanza dopo i violenti attacchi ricevuti, anche via social”.

Sono le parole del segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che interviene dopo gli attacchi al vescovo di Palermo.

“E’ un dato di fatto – aggiunge Barbagallo – che i diritti umani e la salvaguardia delle vite umane siano stati messi in secondo piano da politiche miopi, in Italia come in Europa, che – conclude – hanno consentito il progressivo smantellamento del sistema di salvataggio dei naufraghi nel mar Mediterraneo”.

Insulti a monsignor Lorefice, la solidarietà del M5s

“Esprimiamo la nostra più convinta e ferma solidarietà all’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice – afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca – oggetto di pesanti insulti e attacchi sui social solo per aver – come hanno sottolineato i vescovi di Sicilia – difeso, da custode del Vangelo, i valori dell’umanità in quanto tale, dopo la notizia dei possibili mille migranti morti in mare a causa del ciclone Harry”.

“Ancora una volta è stato ampiamente e barbaramente oltrepassato il confine della decenza dai soliti inqualificabili leoni da tastiera. A Lorefice giunga il nostro forte e caloroso abbraccio, certi che non si lascerà intimidire da questi squallidi soggetti”, conclude De Luca.

Da Ispica la solidarietà a Lorefice

Arriva anche da Ispica, suo paese di origine, la solidarietà all’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Se ne fa interprete il segretario del Pd di Ispica, Gianni Stornello, che è anche consigliere comunale.

“Sono – dice Stornello – attacchi odiosi e inaccettabili, l’attività violenta di odiatori seriali”. Il segretario del Pd di Ispica si è rivolto anche al sindaco “perché a nome della città esprima subito e con forza la più convinta vicinanza a uno dei suoi figli migliori”.

Secondo Stornello, “la violenza di certe parole, l’inaccettabilità di determinate minacce a chi annuncia con coraggio il messaggio evangelico non devono passare”.

