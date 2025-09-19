Intelligenza artificiale al servizio delle imprese, incontro a Palermo

Mercoledì 24 settembre

PALERMO – Come e quanto potrà incidere l’adozione consapevole e personalizzata dell’intelligenza artificiale da parte del sistema produttivo siciliano? Se ne discuterà mercoledì 24 settembre a partire dalle 9.30 a Palermo, presso il Marina Convention Center – Molo Trapezoidale, nel corso dell’evento “IA: idee al servizio delle imprese siciliane”, organizzato da Formez e dall’assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana.

Interverranno l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il presidente Formez Giovanni Anastasi.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per mettere in rete e creare sinergie tra tutti gli attori del territorio siciliano impegnati nel processo di transizione digitale. Verrà inoltre valorizzato il ruolo di servizio e facilitazione del sistema pubblico, con l’assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana e Formez quali “hub tecnici e culturali” a supporto della transizione digitale delle imprese locali.