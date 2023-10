Interrogazione del Pd sui Centri commerciali naturali: soldi insufficienti

Il deputato trapanese Safina chiede al governo di rifinanziare la misura

PALERMO – Una interpellanza è stata presentata dal deputato del Pd all’Ars, Dario Safina, allo scopo di conoscere quali siano le intenzioni del governo regionale circa i cosiddetti Centri commerciali naturali. la richiesta è stata depositata all’indirizzo del presidente della Regione, Renato Schifani, e dell’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo.

“I Ccn grande opportunità economica”

“I Centri commerciali naturali sono una grande opportunità economica per i centri storici, e non solo delle città siciliane, e per quelle aziende, negozi in particolare, che hanno deciso di ‘resistere’ nonostante l’apertura di grandi poli commerciali – dice Safina -. Hanno lo scopo di rilanciare il commercio, l’artigianato, i servizi e la ricettività, attraverso un modello di aggregazione di negozi, esercizi commerciali e servizi turistici”.

“Fondi insufficienti”

“Nell’aprile scorso – continua il deputato trapanese – l’avviso pubblico della Regione, ‘Sicilia che piace’, ha previsto un budget di 800mila euro per finanziare l’80% dei costi di realizzazione di ogni singolo progetto per un importo massimo di euro 25mila euro al netto di Iva. Fondi che però sono risultati insufficienti a fronte delle 66 istanze ritenute valide e ammesse in graduatoria. Un vero peccato se si considera che i Centri Commerciali naturali mirano soprattutto a valorizzare la ricchezza esistente di esperienze commerciali ed artigianali, naturalmente dislocate nei centri storici e nei piccoli borghi come Erice e Castelvetrano, solo per fare qualche esempio”.

“Incrementare le risorse”

Safina poi conclude: “Da qui la necessità di incrementare le risorse destinate alla misura così da poter realizzare tutti e 66 i progetti validi e non solo i 38 che ad oggi ha trovato copertura finanziaria. Sarebbe utile inoltre capire se il governo regionale ha intenzione di prevedere un nuovo bando e se intende attuare altre misure di sostegno in favore dei Centri commerciali naturali, in particolare a valere sulle risorse della Programmazione Fesr Sicilia 2021-27”.