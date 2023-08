Interventi Amap a Sferracavallo: presentato il report a Lagalla

Avviate le verifiche sul funzionamento degli impianti. Nei prossimi giorni saranno controllati gli allacci delle utenze private

PALERMO – L’Amap ha presentato questa mattina al sindaco Lagalla il primo report sulle criticità riscontrate a Sferracavallo, nella zona compresa tra la Baia del Corallo e lo stabilimento “Season” che hanno determinato l’ordinanza comunale di divieto di balneazione.

Il report sottolinea l’immediatezza degli interventi effettuati a ridosso dell’ordinanza sindacale al fine di verificare il corretto funzionamento delle infrastrutture fognarie presenti. In particolare sono state immediatamente avviate le verifiche del funzionamento degli impianti di sollevamento e dell’integrità strutturale dei principali collettori fognari comunali presenti sul lungomare.

Per quanto riguarda la funzionalità dell’impianto di sollevamento “Barcarello”, dalle registrazioni del telecontrollo risulta un regolare e costante funzionamento dell’impianto. Contestualmente è stata avviata una attività di video ispezione ad ampio spettro sui collettori principali della borgata. In particolare è stata sottoposta a video-ispezione e prove di tenuta effettuate con l’ausilio di traccianti colorati tutta la fascia costiera compresa tra Baia del Corallo e Via Torretta, successivamente estesa fino a Via Barcarello.

Ultimata la prima fase di verifica della rete pubblica si passerà alla verifica della regolarità degli allacci delle utenze private a supporto delle Autorità competenti.