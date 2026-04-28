 Giuseppe Conte dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico
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Intervento chirurgico per Conte, appuntamenti annullati

Giuseppe Conte a Palermo
"Ma non vedo l'ora di tornare"
L'ANNUNCIO
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1 min di lettura

ROMA – “Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico”. Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

Conte: “Non vedo l’ora di tornare”

“Per qualche giorno non potremo aggiornarci, ma vi assicuro che non vedo l’ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione”, aggiunge il leader dei Cinquestelle.

Numerosi gli attestati di vicinanza e gli auguri di una pronta ripresa giunti a Conte da ogni parte politica.

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