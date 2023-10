Intimidazione ad Agrigento: tagliata la gomma nell’auto di un avvocato

È accaduto mercoledì in via Mazzini

AGRIGENTO – E’ stata tagliata la ruota dell’auto di un avvocato ad Agrigento. E’ accaduto, fra le 10,30 e le 13 di mercoledì (ma la notizia è trapelata soltanto oggi), in via Mazzini, nei pressi del palazzo di giustizia di Agrigento.

Indaga la polizia

Il legale aveva lasciato parcheggiata la vettura vicino al tribunale e al momento di riprenderla ha scoperto il danneggiamento. Non filtrano indiscrezioni, ma l’accaduto ha le caratteristiche di un’intimidazione. Non ci sono stati altri danni ad altri mezzi lungo via Mazzini. Indaga la polizia.