Intimidazioni all’assessore Forzinetti, la Dc organizza un sit-in

Cuffaro: "Rappresenta un simbolo di impegno e dedizione per il nostro partito"

PALERMO – La Democrazia cristiana ha organizzato un sit-in di solidarietà in sostegno di Giuliano Forzinetti, l’assessore del Comune di Palermo vittima di diversi atti intimidatori. La manifestazione avrà luogo il prossimo 29 marzo, alle 11, a piazza Politeama.

“Forzinetti rappresenta un simbolo di impegno e dedizione per la comunità palermitana e per il nostro partito – dice Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc -. È inaccettabile che chi lavora per il bene della propria città debba affrontare minacce e intimidazioni. Invitiamo tutti i cittadini, i simpatizzanti e le forze politiche a unirsi a noi in questa manifestazione di sostegno. La Dc continuerà a sostenere Forzinetti e a lavorare per un ambiente politico sereno e rispettoso, dove il dialogo e la collaborazione prevalgano su qualsiasi forma di violenza”.