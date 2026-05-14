Indagano i carabinieri

ISOLA DELLE FEMMINE – Stessa modalità, zona diversa anche se si resta sempre nel mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo. Le intimidazioni degli uomini del pizzo si sono spostati da Sferracavallo nei lidi del lungomare di Isola delle Femmine.

Davanti a diversi stabilimenti balneari sono state lasciate delle bottiglie di benzina con sopra incollato un foglio di carta e la scritta: “5000 euro”. Esattamente come era avvenuto nel novembre scorso in diverse attività commerciali della borgata di Sferracavallo.

Il messaggio intimidatorio sarebbe stato recapitato a tappeto su tutto il litorale, da Isola delle Femmine a Capaci. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Dopo gli episodi di novembre non ci sono state denunce da parte dei commercianti. Strano che nessuno si sia fatto avanti per reclamare la tassa mafiosa. Un atteggiamento insolito o è la paura dei commercianti a vincere, viste le sventagliate di Kalashnikov esplose davanti alle attività commerciali.

A novembre, contemporaneamente alle bottiglie di benzina lasciate davanti a bar, ristoranti e tabaccherie a Sferracavallo, una decina di barche furono bruciate nel rimessaggio della Icone marine srl a Isola delle Femmine.