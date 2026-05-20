Inzaghi programma il futuro: “Ho un debito con questa gente…”

Palermo-Catanzaro. Le parole del tecnico rosanero

PALERMO – C’è amarezza ma anche la consapevolezza di aver gettato le basi per il futuro nelle parole di Filippo Inzaghi. Il tecnico del Palermo ha analizzato così, nella conferenza stampa post-partita, l’eliminazione dalla corsa serie A nonostante il successo per 2-0 sul Catanzaro.

“Un sacco di tiri, pali, parate. La squadra ha fatto una partita encomiabile – ha esordito l’allenatore rosanero –. Però dobbiamo fare i complimenti anche al Catanzaro. Purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito, ma io oggi devo chiudere un cerchio. Sono molto felice, la squadra ha un’anima, ha riconquistato la propria gente. Sta diventando al livello della nostra società e dei nostri tifosi, che sono sicuramente da Champions League. Si sta avvicinando con pazienza, con lavoro, con dedizione”.

Il bilancio della stagione

L’allenatore si è poi soffermato sul percorso complessivo dei suoi uomini, sottolineando il valore numerico espresso durante il campionato e l’atteggiamento mostrato sul terreno di gioco del “Barbera”.

“I 72 punti in campionato sono una cifra importante, non è bastato. Non è bastato neanche stasera fare, penso, una partita memorabile, che al di là di tutto rimarrà per sempre nei nostri occhi, perché vedere quei leoni combattere su ogni palla… avrebbero meritato di giocarsi la finale, è qualcosa che poi la gente non ti regala quell’ovazione”.

Il futuro e l’impegno con il club

In chiusura di intervento, Inzaghi ha tracciato la rotta in vista della prossima stagione sportiva, confermando la propria volontà di rimanere alla guida del progetto tecnico finché la società intenderà proseguire lungo il percorso intrapreso.

“Me la porterò, ci deve servire per un altr’anno, per ripartire e partire ancora più forti. Probabilmente quest’anno non eravamo ancora pronti per fare il grande salto, ma questa è la strada giusta. Io sono molto felice. Ho un debito con questa gente, con questa società, con i miei giocatori che mi hanno seguito e dato un affetto incredibile dal primo giorno. Per cui chi mi conosce sa che finché non raggiungo un traguardo ci darò sempre dentro ai massimi livelli e sono sicuro che arriveremo dove meritiamo”.