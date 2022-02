Ippica: Verdi Prav sbaraglia tutti e fa suo il centrale con Castiglia

A Border Line Pax, secondo, l’onore delle armi per aver tenuto testa ad un avversario che ha dimostrato di essere un cavallo completo

PALERMO – Veni, vidi, vici. La celebre frase di Giulio Cesare calza a pennello per Verdi Prav, cavallo ospite ieri alla Favorita, che si è aggiudicato il centrale. L’allievo di Vincenzo Castiglia, che lo ha guidato ed è anche il proprietario, ha sbaragliato tutti con una corsa disinvolta chiusa con una media al chilometro di 1.15.3.

A Border Line Pax, secondo, l’onore delle armi per aver tenuto testa ad un avversario che nulla ha sbagliato e ha dimostrato di essere un cavallo completo. Terza moneta per Blue Sky Pax.

Vincenzo Castiglia per poco non ha fatto il bis con Dolly ok, che alla settima gara in programma ieri ha sbagliato clamorosamente in retta d’arrivo dando disco verde a Giuseppe Porzio Jr in sulky a Drusiana. Secondo Donato, dopo errore in partenza, davanti a Diamante Col.

Sfodera tutta la sua potenza Saiano Lod, che ha fatto sua la quinta corsa dopo aver trovato il varco giusto in retta d’arrivo. Niente da fare per un arrembante Blue Train; conclude terzo, dopo aver comandato sin dall’inizio, uno stanco Usa di Ruggero. Alla quarta corsa Bb Bez ha avuto la meglio tra i due litiganti, Batman Grif e Benhur Daniel, spostando all’esterno e vincendo facile. Mentre Lorenzo La Rosa, guidatore e allenatore di Commando, dopo aver preso la testa della corsa è riuscito a fare selezione tagliando il traguardo con un buon margine.

È successo di tutto alla prima corsa dove Donnavittoria Par, in testa fino all’ultima piegata, rompe e si aggancia con Deep Breath, facendo cadere a terra Dok Light. La giuria, dopo aver visionato il filmato della corsa, squalifica Deep Breath per rottura all’arrivo e proclama vincitore Damocle Rab. Tra i gentleman successo di Carlo Ferm alla seconda corsa con Gaspare Amodeo in sediolo.