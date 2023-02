Ippodromo di Palermo: Lungo conquista il premio San Valentino

A Cucinotta su Nove Depeche Club la gara riservata ai gentleman

PALERMO – Convegno dedicato all’amore quello andato in scena mercoledì 15 febbraio all’ippodromo La Favorita di Palermo. Nelle sette corse in programma sono scesi in pista 85 cavalli. Nella gara centrale (premio San Valentino) riservata ai puledri di tre anni impegnati sul doppio chilometro ad avere la meglio è stata Vincenzo Luongo su Evaluna Pax.

Una gara senza storia che ha visto la cavalla, partita col numero 6, prendere in mano la corsa sin dall’inizio. I primi mille metri sono stati condotti ad andatura prudente, poi ha provato a insidiare la capofila Etna Trebì che però ha mollato all’ultima curva. In dirittura d’arrivo si sono fatti avanti Estelle D’arc ed Ecalpurnialuisgpd ma Luongo ha tenuto duro fino alla fine riuscendo a vincere con un ampio margine. Per lei si tratta della prima vittoria in Sicilia.

Alla quinta e alla sesta corsa invece in programma la II Tris Nazionale. Alla quinta ha trionfato Davidia, ben guidata da Pecoraro, mentre alla sesta ha avuto la meglio Barnaba Trebì di Gaspare Lo Verde con l’ottimo tempo di 1.13.2. In chiusura di convegno invece la corsa riservata ai gentlemen con cavalli di loro proprietà, dove si è distinto Piero Cucinotta su Nove Depeche Club.

Corrivia Font invece è stato il cavallo più votato, 114 le preferenze ricevute, del convegno di sabato scorso. Dietro Daisy Rab con 71 voti e Dany Capar con 43 voti. Prossimo appuntamento mercoledì 22 febbraio alle ore 13, ingresso gratuito.

I RISULTATI DELLE 7 CORSE

Prima corsa (Centrale)

1 N6 Evaluna Pax – Tempo: 1.17.6 – driver: S. Luongo

2 N3 Estelle D’arc

3 N5 Ecalpurnialuisgpd

Seconda corsa

1 N4 Quattro Adone Delle Selve – 1.13.5 – S.Jr Cintura

2 N6 Ciclone Di Celle

3 N1 Anubis

Terza corsa

1 N7 Bacco Ido – 1.18.2 – G. Vitale

2 N3 Canaletto

3 N4 Argokam

Quarta corsa

1 N16 Esmeralda Caf – 1.16.6 – A. Di Chiara

2 N10 Ebrius

3 N1 Ebrezza Dei Venti

Quinta corsa

1 N6 Davidia – 1.16.1 – A. Pecoraro

2 N3 Debora Grad

3 N5 Drenalina

Sesta corsa

1 N3 Barnaba Trebì – 1.13.2 – G. Lo Verde

2 N10 Creed Muttley

3 N6 Baron Ferm

Settima corsa

1 N9 Nove Depeche Club – 1.17.0 – P. Cucinotta

2 N10 Danilogal

3 N5 Dolomite Rl