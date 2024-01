Ippodromo di Palermo, Zanca fa suo il centrale al fotofinish

Ben 99 i cavalli al primo convegno dell'anno

PALERMO – Ben novantanove cavalli hanno dato vita al primo convegno del 2024 all’ippodromo di Palermo. Massimo Zanca con Ciclone Di Celle si aggiudica la corsa clou della giornata (Premio Epifania) valida come Tris Quarté Quintè.

Una gara sul doppio chilometro riservata ai cavalli di 5 anni molto combattuta e che ha visto il cavallo condotto da Zanca battere solo sul palo Dakota Dei Greppi guidato da Antonino Vassallo con l’ottimo tempo di 1.16.0. A completare il podio Boss Fks, quarto e quinto classificato invece Black Mamba San e Chanel Dei Colli. Al driver e al proprietario del vincitore sono state consegnate le coppe offerte dalla Sipet.

Le altre corse

Altra corsa molto attesa della giornata era la sesta (Premio Re Magi), selezionata come II Tris Nazionale e che ha visto in partenza 16 cavalli di 4 anni sfidarsi sui 1.600 metri. Qui un grande Gaspare Lo Verde con Emiro Clemar ha avuto la meglio su Luciano Messineo in sulky a Emozione D’Amore. Terzo classificato Emanuelacaf Caf.

Le altre corse inserite nel palinsesto dell’ippica nazionale erano la terza, la quarta (riservata ai gentlemen) e la quinta: Natale Cintura ha trionfato con Celine Del Ronco, ancora Gaspare Lo Verde ha vinto con Futura Gams e Antonio Giannola su Edgar Sm.

I risultati delle corse

Prima corsa

1- 1 Fermezzagal – tempo: 1.15.0 – driver: A. Buzzitta

2- 4 Feliz Dia

3- 3 Francisco Santos

Seconda corsa

1- 5 Dubai Tor – 1.13.6 – S. Jr Cintura

2- 7 Cameliast

3- 11 Verdi Prav

Terza corsa

1- 7 Celine Del Ronco – 1.13.5 – N. Cintura

2- 8 Debora Grad

3- 5 Dante Ssm

Quarta corsa

1- 13 Futura Gams – 1.16.4 – G. Lo Verde

2- 6 Freewheelin Run

3- 5 Flora Pax

Quinta corsa

1- 14 Edgard Sm – 1.16.1 – A. Giannola

2- 8 Emanuele New York

3- 12 Ebrezza Dei Venti

Sesta corsa

1- 15 Emiro Clemar – 1.13.3 – G. Lo Verde

2- 3 Emozione D’amore

3- 8 Emanuelacaf Caf

Settima corsa

1- 5 Ciclone Di Celle – 1.16.0 – M. Zanca

2- 7 Dakota Dei Greppi

3- 3 Boss Fks