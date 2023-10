Ippodromo di Palermo: a Esposito la Super Tris, Di Maio show con 3 vittorie

Appuntamento più atteso del primo convengo di ottobre

PALERMO – Era l’appuntamento più atteso del primo convegno di ottobre e non ha tradito le attese. Venti i cavalli in partenza alla settima corsa – valevole per super Tris-Quartè-Quintè – riservata ai 5 anni e oltre affidati ai Gentlemen.

Allo starter è Zoom Lc col numero 4, specialista del lancio, ad andare al comando senza difficoltà affiancato da Verdi Prav (7). I due tengono un ritmo molto alto, per cui si deve attendere l’ultima curva per vedere qualche movimento importante. Ed è proprio il favorito della vigilia, Violetto Jet (18), che si fa largo per linee esterne e aggira il gruppo andando ad affiancare il battistrada.

Poi in dirittura d’arrivo il buon Filippo Esposito non solo supera Zoom Lc, ma riesce anche a difendersi dall’attacco del numero 12 Brillant Axe andando a vincere col tempo di 1.14.9. Completano l’arrivo Zippo B (6) e Conquistador Bi (1). Il gentlemen vincitore e il proprietario Raffaele D’Alessandro sono stati premiate con due coppe offerte dalla Sipet.

Di Maio ne vince tre

L’altra corsa in evidenza era la terza, con in programma la seconda Tris Nazionale, con 13 cavalli di 4 anni che si sono affrontati sulla distanza del doppio chilometro. Qui è stato Dario Di Maio ad avere la meglio su Desert Storm Ferm. Gran giornata per il driver che ha vinto anche la seconda corsa con Eolo Fks e la sesta in sulky a Cinik D’aghi.

È stato invece Estate As con 30 preferenze il cavallo più votato del convegno del 30 settembre, davanti a Urbano Bargal con 24. Prossima riunione sabato 14 ottobre. Ingresso libero.

I risultati delle corse

Prima corsa

1- 4 Vacanza Jet – tempo: 1.13.8 – driver S. Jr Cintura

2- 10 Veliero

3- 11 Zirkovia Cis

Seconda corsa

1- 2 Eolo Fks – 1.14.4 – D. Di Maio

2- 1 Ermes Trebi’

3- 12 Evita Tunes

Terza corsa

1- 6 Desert Storm Ferm – 1.16.1 – D. Di Maio

2- 4 Deimos Del Circeo

3- 2 Detto Fatto Dl

Quarta corsa

1- 8 Elektra Lam – 1.16.7 – S. Jr Cintura

2- 6 Eolorouge

3- 11 Erino Jet

Quinta corsa

1- 9 Diva Tor – 1.14.9 – L. Jr Messineo

2- 5 Darko De Gleris

3- 12 Domy Laser

Sesta corsa

1- 4 Cinik D’aghi – 1.14.5 – D. Di Maio

2- 8 Classic Star Fks

3- 5 Billionair Sferr

Settima corsa

1- 18 Violetto Jet – 1.14.9 – Fil. Esposito

2- 12 Brillant Axe

3- 4 Zum Lc

4- 6 Zippo Bi

5- 1 Conquistador Bi