Iran, i pasdaran: “Braccheremo e uccideremo Netanyahu”

Notte di bombardamenti su Israele

Trump colpisce l’isola iraniana di Kharg da cui passa l’80% del petrolio di Teheran. ‘Distrutti 90 obiettivi militari, preservando le infrastrutture per il greggio’, dice il Comando americano, mentre il tycoon chiede agli ‘altri Paesi coinvolti’ di inviare navi per difendere Hormuz e riferisce che diversi Paesi si sono impegnati a contribuire alla sicurezza dello Stretto.

Ma la Francia: ‘La nostra portaerei rimane dov’è’. ‘Distruggeremo i vostri terminal e i porti degli Emirati sono obiettivi legittimi’, dice il regime iraniano. Il presidente Usa non è pronto a un accordo, nonostante la disponibilità di Teheran: ‘I termini non sono ancora abbastanza buoni. Mojtaba? Non so neanche se sia vivo’.

Notte di bombardamenti su Israele, due feriti. I pasdaran: “Se Netanyahu è ancora vivo, lo braccheremo e lo uccideremo’. Lo Stato ebraico intanto è pronto a invadere il Libano per smantellare le postazioni di Hezbollah. Macron vuole ‘evitare il caos’ ed è disponibile ad ospitare negoziati a Parigi. Il governo tuttavia smentisce le notizie su un piano francese che prevederebbe il riconoscimento dello Stato ebraico da parte di Beirut. Cisgiordania, i media palestinesi: sterminata dall’Idf una famiglia con due bambini, altri due piccoli feriti-