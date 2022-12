Iran, la procura generale annuncia l’abolizione della polizia morale

La decisione alla vigilia della nuova ondata di proteste nel Paese

TEHERAN – “La polizia morale è stata abolita”: così ieri la Procura generale iraniana, alla vigilia dell’ondata delle nuove proteste di piazza attese per oggi nel Paese. Teheran non conferma però l’annuncio. Impiccati quattro iraniani arrestati a giugno per legami con Israele.