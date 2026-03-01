Gli ultimi aggiornamenti

Migliaia di voli bloccati dopo la chiusura dello spazio aereo in gran parte del Medio Oriente.

Il susseguirsi di attacchi in Iran e nel Golfo hanno costretto molte compagnie ad interrompere i collegamenti verso la penisola arabica.

Iran, ucciso Ahmadinejad

Anche l’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad sarebbe stato ucciso insieme alle sue guardie del corpo durante il primo attacco israeliano di ieri in Iran. Lo riferiscono media israeliani citando media in Iran e nella regione.

L’Easa, l’agenzia europea per la sicurezza dell’aviazione, ha pubblicato un bollettino informativo sulle zone di conflitto raccomandando ai vettori di “non operare nello spazio aereo interessato a tutti i livelli e le altitudini di volo” almeno fino a domani, lunedì 2 marzo. L’allarme è partito già ieri e anche oggi Air France, British Airways, Lufthansa, Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines hanno interrotto i collegamenti e invitato i passeggeri a riprogrammare i voli.

I voli cancellati

Ita Airways ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino all’8 marzo (incluso il volo AZ809 del 9 marzo) e di estendere fino al 4 marzo la sospensione dei voli da e per Dubai, alla luce dell’attuale situazione. Lo si legge in un aggiornamento pubblicato sul sito della compagnia aerea in cui si precisa che “i seguenti spazi aerei non saranno utilizzati fino al 7 marzo: Israele, Libano, Giordania, Iraq, Qatar, Kuwait, Bahrain, Dammam e Iran. In aggiunta, lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti non sarà utilizzato fino al 4 marzo. Inoltre, per ragioni operative sono sospesi i voli da e per Riyadh dal 2 al 4 marzo”.

I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto.