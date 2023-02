Irap, il Collegio dei Revisori farà risparmiare 2 milioni alla Regione

Ecco perchè.

PALERMO – I controlli fiscali del Collegio dei revisori dei Conti hanno portato a una scoperta di non poco conto che consentirà alla Regione di risparmiare circa due milioni di euro l’anno. Ma andiamo con ordine. Sotto la lente d’ingrandimento dei revisori c’è l’Irap, l’imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Dalla verifica effettuata dal Collegio (composto da Leone Agnello, Giuseppe Rocca e Fabrizio Nicosia) è stato riscontrato che l’importo delle retribuzioni dei soggetti “disabili” fra i dipendenti della Regione non venivano indicate nella dichiarazione Irap della Regione. Di norma, gli Enti pubblici, compresa la Regione Siciliana, versano l’8,50% delle retribuzioni dei propri dipendenti in conto IRAP, con alcune eccezioni, fra le quali, l’esenzione sul monte retribuzioni dei soggetti dichiarati “inabili”.

Il dato assente nelle dichiarazioni d’imposta degli anni che vanno dal 2016 al 2020 è stato considerato “un’anomalia” dai revisori che hanno richiesto un’identificazione dei soggetti in questione (circa seicento alla fine della cernita).

Le somme potenzialmente recuperabili ammontano a 12 milioni di euro: due milioni in meno l’anno. Al netto del fatto che il versamento rientra comunque nelle casse regionali, la diminuzione del pagamento dell’IRAP sul personale, pari a circa 2 milioni di euro consentirà una riduzione effettiva del costo del personale, un parametro che la regione è chiamata ad abbassare anche in osservanza dell’accordo Stato– Regione.