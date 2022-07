Irina Begu vince i 33^ Palermo Ladies Open

Dopo 17 anni una tennista rumena vince il WTA palermitano

PALERMO – Diciassette anni dopo Irina Spirlea, una rumena torna a vincere a Palermo. Si tratta di Irina Camelia Begu, campionessa dei 33^ Palermo Ladies Open. La nativa di Bucarest, testa di serie n. 6 del torneo e n. 45 al mondo, ha battuto in finale Lucia Bronzetti: 6-2 6-2 il punteggio finale in un’ora e 32 minuti di gioco. Una partita perfetta da parte di Begu che sul campo centrale del Country Time Club, tornato sold-out dopo la pandemia, è stata tatticamente perfetta e non ha mai commesso errori.

Nel primo set, dopo un iniziale break e controbreak, l’equilibrio si spezza nel terzo game quando Begu strappa il servizio a Bronzetti alla terza occasione. Da qui vince quattro dei successivi cinque game, chiudendo il primo parziale in 41 minuti. Bronzetti, nel secondo set, prova a variare il gioco, ma Begu non concede mai chance all’azzurra e conquista il suo quinto titolo WTA in carriera, il primo dal 2017.

“PALERMO È SPECIALE PER ME”

“Palermo è un posto speciale per me, qui c’è parte della mia famiglia che mi ha supportato per tutta la settimana – ha detto Begu – Brava Lucia, la tua settimana è stata straordinaria. Sicuramente tornerò qui. Voi per primi avete riportato il tennis nel mondo, continuate così”.

Il pubblico del Country ha riservato una lunga standing ovation anche a Lucia Bronzetti: “Questa settimana resterà nel mio cuore per sempre – esordisce l’azzurra -. Sono orgogliosa del percorso che ho fatto nell’ultimo anno, spero che ci saranno altre finali e di riuscire a vincere. Dedico a questo trofeo a una persona speciale che mi ha seguito da lassù”.